Congo: Ebola si diffonde, timore scorte

DAKAR, 7 DIC - Si diffonde l'epidemia di Ebola in Congo, il secondo più grande focolaio della malattia nella storia, mentre gli operatori sanitari lanciano l'allarme sulle scorte di un vaccino sperimentale, che potrebbe non essere sufficiente alle necessità. La malattia si è ora propagata in una grande città nell'est del Congo, Butembo, con oltre 1 milione di abitanti. L'epidemia in corso è seconda solo a quella in Africa occidentale che ha ucciso più di 11.300 persone qualche anno fa. Il ministero della salute del Congo ha segnalato finora 471 casi di Ebola con 225 morti. Senza le squadre che hanno vaccinato più di 41.000 persone finora, questo focolaio potrebbe aver già visto più di 10.000 casi di Ebola, sostiene il ministero della salute.