Cdu, ballottaggio tra Karrenbauer e Merz

BERLINO, 7 DIC - Ad Amburgo si va al ballottaggio tra Annegret Kramp-Karrenbauer e Friedrich Merz, per la presidenza della Cdu del dopo Merkel. Il risultato delle votazioni al congresso della Cdu non ha portato un vincitore per ora: su 999 voti, 999 sono stati validi. Annegret Kramp-Karrenbauer ha avuto 450 voti, Friedrich Merz 392 e Jens Spahn 157.