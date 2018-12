Colombia: morto ex presidente Betancur

BOGOTA', 7 DIC - L'ex presidente colombiano Belisario Betancur Cuartas è morto oggi in un ospedale di Bogotà in cui era ricoverato da tempo per una grave insufficienza renale. Aveva 95 anni. La notizia del decesso del leader del Partido Conservador (centro-destra) è stata diffusa dalla direzione dell'ospedale e confermata subito dopo via Twitter dallo stesso presidente della repubblica, Iván Duque, che ha definito Betancur "un grande colombiano" ed "un esempio per tutte le generazioni future". Due gli eventi principali, ravvicinati, durante la sua presidenza: l'assalto il 7 novembre 1985 al Palazzo di Giustizia da parte di un commando della guerriglia M-19 e la tragedia, una settimana dopo dell'eruzione del vulcano Nevado del Ruiz e di una enorme frana che seppellì la cittadina di Armero, causando la morte di 31.000 persone. In quella occasione il governo di Betancur fu sotto accusa perché non giudicò necessario evacuare la popolazione della località a rischio.