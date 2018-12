Pse, Timmermans candidato a Commissione

BRUXELLES, 8 DIC - I socialisti europei, riuniti a Congresso a Lisbona, affilano le armi in vista delle elezioni europee a maggio 2019. Un momento di discussione e confronto per il Pse che oggi ufficializza la nomina di Frans Timmermans come suo Spitzenkandidat (il candidato de facto alla Presidenza della Commissione Europea). "Che atmosfera qui a Lisbona! Ci si sente bene a vedere tanti europei motivati. Insieme, cambieremo radicalmente l'Europa!", ha scritto su Twitter Udo Bullmann, presidente del gruppo socialista al Parlamento europeo. Timmermans, ex ministro degli esteri olandese e attualmente primo vicepresidente della Commissione europea è il solo in lizza dopo il ritiro a inizio novembre dello slovacco Maros Sefcovic, anche lui vicepresidente dell'esecutivo comunitario.