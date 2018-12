Albania: protestano studenti università

TIRANA, 8 DIC - Prosegue la protesta degli studenti universitari a Tirana, in Albania, contro il governo per chiedere un dimezzamento delle tasse scolastiche. I giovani hanno sfidato il maltempo per sfilare nella capitale, bloccando una strada, per piazzarsi poi davanti al ministero dell'Istruzione. Gli universitari, che hanno rifiutato di negoziare con il governo, chiedono un taglio delle tasse per il corso di laurea che variano dai 20mila ai 45mila lek (180-410 dollari) all'anno. Alcuni studenti minacciano lo sciopero della fame se le loro richieste non saranno accolte. L'8 dicembre è considerata una festa nazionale in Albania in quanto quel giorno, nel 1990, la protesta studentesca fece cadere il regime comunista.