Brexit: 52% ora a favore del 'remain'

ROMA, 9 DIC - La maggioranza dei britannici ora pensa che il Paese dovrebbe rimanere all'interno dell'Unione europea, secondo un nuovo sondaggio pubblicato pochi giorni prima del cruciale voto sull'accordo sulla Brexit tra Ue e Gb in Parlamento, riferisce l'Independent online. La ricerca rivela che il 52 per cento dei cittadini si dice a favore del 'remain', un sostegno che, sottolinea BMG research, è aumentato di mese in mese dall'estate scorsa fino appunto a superare il 50 per cento a dicembre quando sono emerse le complesse realtà della Brexit. Il sondaggio ha inoltre rivelato che quasi la metà delle persone ritiene che l'accordo il ritiro raggiunto da Theresa May rappresenti un "cattivo affare" per la Gran Bretagna con molti cittadini che sostengono che i deputati dovrebbero respingere l'intesa nel voto di martedì.