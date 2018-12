Ieri 136.000 gilet gialli, 1.220 fermi

PARIGI, 9 DIC - Mentre a Parigi lentamente riaprono negozi, musei, monumenti, teatri rimasti chiusi ieri per la 4/a manifestazione dei gilet gialli, arrivano le ultime cifre del ministero degli Interni: 136.000 i manifestanti in tutto il Paese, lo stesso numero di una settimana prima. Sono state 1.723 le persone identificate, per 1.220 di loro è scattato lo stato di fermo. Emmanuel Macron, obiettivo numero uno della protesta, dovrebbe prendere la parola davanti ai francesi fra domani e martedì, anche per disinnescare una nuova protesta sabato prossimo. Ieri sera il presidente si è limitato ad un tweet in cui ha ringraziato le forze dell'ordine impegnate sul territorio "per il coraggio e l'eccezionale professionalità".