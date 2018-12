Gilet gialli: 'catastrofe per economia'

PARIGI, 9 DIC - I danni e i blocchi legati alle proteste dei gilet gialli sono "una catastrofe" per l'economia francese, secondo il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, che ha parlato di "crisi della nazione". "Per la nostra economia è una catastrofe", ha detto Le Maire durante una visita ai commercianti parigini all'indomani dei nuovi danneggiamenti. "E' un periodo in cui normalmente il commercio va bene - si è rammaricato Le Maire - siamo alla vigilia delle feste di Natale e qui è proprio una catastrofe".