Gilet gialli: Macron, ho fatto cavolate

ROMA, 9 DIC - Emmanuel Macron, davanti a un gruppo di sindaci ricevuti all'Eliseo, avrebbe ammesso di aver fatto qualche "cavolata". Riferite da alcuni dei presenti a Le Parisien, le frasi del presidente francese hanno fatto il giro del web: "In questo paese ci sono troppe tasse, troppo fisco...". Fra le "cavolate" fatte, Macron avrebbe citato la diminuzione degli aiuti per gli alloggi e la limitazione della velocità a 80 km/h sulle strade secondarie di Francia. Intanto, l'Eliseo rende noto che il presidente "si rivolgerà alla nazione" domani, lunedì, alle ore 20. Tra le richieste del movimento dei Gilet gialli c'era proprio una risposta diretta del presidente. Secondo anticipazioni di stampa, il presidente potrebbe annunciare misure volte a far calare la tensione nel Paese.