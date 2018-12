Usa: lascia favorito sostituto Kelly

WASHINGTON, 10 DIC - Nick Ayers non prenderà il posto di John Kelly come capo dello staff della Casa Bianca. Ayers, attuale capo dello staff del vicepresidente Mike Pence, ha twittato che lascerà invece l'amministrazione a fine anno e lavorerà "con il team di Maga (Make America great again, ndr) per far avanzare la causa", un riferimento alla campagna per la rielezione di Donald Trump. Fonti riferiscono che Ayers, 36 anni, un operativo repubblicano, lavorerà con il super Pac della prossima campagna del tycoon. Secondo il Washington Post, avrebbe declinato l'offerta alla luce delle difficoltà incontrate da Kelly e dal suo predecessore, Reince Priebus, in una Casa Bianca dominata ancora da intrighi e tensioni. Secondo i media Usa, sono quattro ora i candidati all'esame del presidente. Tra questi il direttore dell'ufficio management e budget Mick Mulvaney, che è anche capo ad interim dell'ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori, e il deputato repubblicano Mark Meadows.