Trump e Putin in lizza Persona Anno Time

NEW YORK, 10 DIC - Il presidente Donald Trump e il suo collega Vladimir Putin, il procuratore speciale Robert Mueller ma anche le famiglie separate al confine con il Messico. E il giornalista saudita assassinato a Istanbul Jamal Khashoggi. Time e la Nbc hanno reso noto oggi la shortlist della sua copertina della Persona dell'Anno 2018. Ci sono in tutto dieci candidature per il riconoscimento annuale che verrà annunciato domattina dal settimanale e in contemporanea nel corso dello show Today della Nbc. Sono entrati nella shortlist anche Meghan Markle, la commoner americana che ha sposato il principe Harry, il regista di Black Panther Ryan Coogley, Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di tentato stupro il giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh rischiando di mandare la sua nomina su un binario morto, gli studenti attivisti anti-armi facili di March for Our Lives e il presidente sudcoreano Moon Jae in.