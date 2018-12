Thailandia: elezioni il 24 febbraio 2019

ROMA, 11 DIC - Le attese elezioni politiche in Thailandia si terranno il 24 febbraio 2019: lo ha annunciato oggi la Commissione elettorale del Paese governato da quattro anni da una giunta militare. Secondo quanto scrive il Financial Times, la campagna elettorale comincerà il due gennaio e vedrà il movimento populista guidato dall'ex primo ministro in esilio Thaksin Shinawatra impegnato contro i partiti indipendenti e pro-monarchici, oltre allo schieramento di governo legato al leader della giunta, il premier Prayuth Chan-ocha.