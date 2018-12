May arriva a Berlino, accolta da Merkel

BERLINO, 11 DIC - È arrivata in cancelleria Theresa May che, in grande difficoltà sulla Brexit, ha deciso ieri sera a sorpresa di incontrare Angela Merkel. La Bundeskanzlerin ha accolto la premier britannica, con una cordiale stretta di mano. Tutti gli osservatori internazionali si chiedono cosa uscirà da questa bilaterale, in ore cruciali per la trattativa sull'uscita di Londra dall'Ue.