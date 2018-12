Trump, Carovana respinta, ma serve muro

ROMA, 11 DIC - "Nonostante le grandi Carovane che si STAVANO formando dirette verso il nostro Paese, le persone non sono state in grado di passare i nostri Muri di recente costruzione, i Muri e le Recinzioni di fortuna o gli Agenti della Polizia di Frontiera e i Militari. Adesso rimangono in Messico o tornano nei loro paesi di origine", lo scrive oggi il presidente americano Donald Trump in un tweet. Trump elogia inoltre l'Ufficio immigrazione, la Polizia di Frontiera e i militari, ma sottolinea che un "Grande Muro sarebbe tuttavia una soluzione molto più semplice e meno costosa".