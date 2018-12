Brexit: Rutte,con May dialogo utile

BRUXELLES, 11 DIC - "Stamani ho ricevuto il primo ministro Theresa May all'Aja per una colazione di lavoro, in preparazione del Consiglio europeo di questa settimana. Un dialogo utile, che ci ha visti discutere gli ultimi sviluppi sulla Brexit". Così il premier Mark Rutte su Twitter, accompagnando il messaggio con una foto in cui è rappresentato seduto con May sul divano. I due si stringono la mano e appaiono molto sorridenti.