Strasburgo, spari al mercatino di Natale

ROMA, 11 DIC - Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c'è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero "diversi feriti". La polizia non ha ancora confermato l'accaduto. Secondo un tweet dell'eurodeputato 5 Stelle Dario Tamburrano (oggi a Strasburgo c'è stata la plenaria dell'Europarlamento), ci sarebbero "morti e feriti".