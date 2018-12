May, oggi voto mozione sfiducia dei Tory

LONDRA, 12 DIC - Il primo ministro britannico Theresa May affronterà questo pomeriggio un voto di sfiducia richiesto da suoi compagni di partito, scontenti per la sua gestione della Brexit e per l'accordo con l'Ue. Il voto è scattato dopo che 48 deputati - il 15% del totale - hanno scritto una lettera che lo richiedeva. Voteranno 315 membri del partito presenti in Parlamento. Se perde, resterà premier, ma solo fino all'elezione del nuovo leader, che diventerà primo ministro senza bisogno di elezioni politiche.