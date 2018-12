Labour,dopo sfida a May Gb senza leader

LONDRA, 12 DIC - La sfida in casa Tory a Theresa May significa che "il Paese non ha un leader". Lo afferma Tom Watson, numero due del Labour, commentando gli ultimi sviluppi in casa Tory. "La Brexit è una rivoluzione che divora i suoi figli", ha aggiunto Watson citando lord Andrew Adonis, ex ministro laburista pro Ue, e ricordando come il tema dell'uscita dall'Ue abbia "già consumato tre primi ministri: Thatcher, Major e Cameron. Sembra che Theresa May sia il quarto. Il Paese non ha un leader in un momento cruciale della nostra storia".