Killer Strasburgo ha gridato Allah Akbar

PARIGI, 12 DIC - Al momento "deploriamo il decesso di due persone. Una terza si trova in stato di morte celebrale": Lo ha detto il procuratore di Parigi, Remi Heitz, parlando dell'attentato a Strasburgo, aggiungendo che l'aggressore ha gridato 'Allah Akbar'. Nella prima conferenza stampa dopo l'attentato di Strasburgo, il procuratore ha ricostruito la macabra spedizione dell'assalitore, Cherif Chekatt. L'individuo è stato visto per la prima volta con un coltello poco prima delle 20:00 in rue des Orfèvres, nella zona del mercatino di Natale. Ha poi attraversato diverse strade del centro. Secondo testimonianze raccolte dagli inquirenti, ha precisato Heitz, ha gridato "Allah Akbar". "Durante tutto il suo percorso - ha aggiunto - ha aperto il fuoco e utilizzato un coltello con cui ha ferito gravemente e dato la morte". L'individuo ha poi sparato contro "quattro militari" dell'operazione antiterrorismo Sentinelle che hanno risposto colpendolo al braccio. L'uomo è poi fuggito a bordo di un taxi.