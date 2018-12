Buccino nuovo amb. italiano a Tripoli

ROMA, 12 DIC - Giuseppe Maria Buccino Grimaldi è stato designato in Consiglio dei ministri nuovo ambasciatore italiano in Libia. Sostituisce Giuseppe Perrone, da mesi ormai lontano da Tripoli per motivi di sicurezza. Lo si apprende da fonti informate. Napoletano, classe 1961, Buccino Grimaldi è stato già ambasciatore a Tripoli dal 2011 al 2015.