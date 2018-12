Pompeo a Onu, allarme missili Teheran

NEW YORK, 12 DIC - "Le attivita' missilistiche iraniane non sono diminuite dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul nucleare: sono invece aumentate". Lo ha detto il Segretario di Stato americano Mike Pompeo in Consiglio di Sicurezza all'Onu. Pompeo ha detto che i missili iraniani sono gia' in grado di colpire capitali come Atene, Sofia, Bucarest e altre grandi città' europee.