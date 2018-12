Ue-Mercosur: Merkel, Bolsonaro ostacolo

BRASILIA, 12 DIC - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato oggi che il futuro presidente brasiliano Jair Bolsonaro sarà un ostacolo alla firma di un trattato Ue-Mercosur, tema discusso la scorsa settimana a Brasilia dai ministri degli Esteri del gruppo di Paesi sudamericani. Merkel ha affermato durante un incontro con i parlamentari tedeschi che l'arrivo di Bolsonaro al potere in Brasile a gennaio renderà la firma di un accordo di libero scambio "più difficile", secondo quanto riferito dal sito del giornale brasiliano Folha de Sao Paulo. Le perplessità di Merkel nei confronti di Bolsonaro si uniscono a quanto detto dieci giorni fa dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha dichiarato nel corso di una visita in Argentina che Parigi non siglerà il patto tra i blocchi se Bolsonaro non la smetterà di minacciare la possibile uscita del Paese sudamericano dall'Accordo di Parigi sul clima.