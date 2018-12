Brexit, Berlino vara 'accompagnamento'

BERLINO, 12 DIC - Il governo di Angela Merkel ha varato oggi una bozza di legge definita "legge fiscale di accompagnamento alla Brexit", per evitare "svantaggi indesiderati" e "tutelare la funzionalità e la stabilità del mercato finaziario". La bozza contiene "regolamenti per settori come tasse, mercato finanziario, diritto del lavoro, sempre in collegamento con l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue" e prevede anche il caso di una cosiddetta "hard Brexit". È quello che ha spiegato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, a Berlino, illustrando oggi in conferenza stampa alcuni contenuti della bozza presentata dal ministro del Lavoro, e spiegando che sono state concepite alcune forme di tutela per i cittadini britannici e tedeschi. Anche Angela Merkel ha annunciato nel Bundestag che Berlino si sta preparando anche all'ipotesi di una hard Brexit.