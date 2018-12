Usa: editore amico di Trump collabora

WASHINGTON, 12 DIC - La procura di New York ha concesso l'immunità a David Pecker, l'editore (amico di Donald Trump) del National Enquirer, per i suoi sforzi di occultare durante la campagna presidenziale la presunta relazione extraconiugale del tycoon con una ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal. L'accordo è stato reso noto dopo la condanna a tre anni di Michael Cohen, dichiaratosi colpevole anche in questa vicenda, per aver pagato su ordine di Trump 150 mila dollari all'editore perchè acquistasse e seppellisse la storia.