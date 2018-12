Bullizzato per cognome Trump, lo cambia

NEW YORK, 12 DIC - Ridicolizzato dai suoi compagni a scuola a causa del cognome Trump. La vittima è Joshua, un ragazzino di 11 anni del Delaware il quale è stato costretto a cambiare il cognome perchè bersaglio di bullismo in classe. Secondo quanto ha spiegato la madre, i compagni continuavano a dargli dello stupido, del cretino e dell'idiota a causa dell'omonimia con il presidente degli Stati Uniti, anche se tra i due non esiste alcuna parentela. La famiglia del ragazzo ha anche detto di essere stata costretta l'anno scorso a toglierlo dalla classe e a provvedere alla sua istruzione a casa mentre frequentava l'ultimo anno delle elementari. Joshua inizierà la scuola media sotto un altro cognome.