Nucleare: Pompeo, Iran fuori controllo

NEW YORK, 12 DIC - "Le operazioni balistiche dell'Iran sono fuori controllo e sfidano le risoluzioni dell'Onu". Lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo fuori dal Consiglio di Sicurezza annunciando un nuovo sforzo di leadership da parte degli Stati Uniti per una serie di misure che facciano da deterrenza sul programma balistico con potenzialità nucleari di Teheran". Pompeo ha ribadito che sul fronte dell'accordo sul nucleare iraniano Usa e Ue la pensano "in modo molto diverso". Parlando in aula del Consiglio di Sicurezza, il capo della diplomazia Usa aveva poco prima chiesto di mantenere immutato l'embargo delle armi che, in base all'intesa sul nucleare, dovrebbe essere revocato nel 2020.