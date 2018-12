Venezuela: morto Martínez, ex capo Pdvsa

CARACAS, 13 DIC - L'ex presidente della compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa, Nelson Martínez, arrestato nel 2017 dopo essere stato accusato di corruzione nell'attività svolta all'interno dell'organismo, è morto ieri. Lo ha reso noto via Twitter Rafael Ramírez, altro ex presidente di Pdvsa ed anche ex ministro del Petrolio venezuelano. Ramírez, che vive all'estero, ha scritto che "è appena morto Nelson Martínez, ex ministro del petrolio ed ex presidente di Pdvsa, sequestrato e maltrattato per un anno per ordine di (Nicolás) Maduro che era a conoscenza della sua malattia cronica". Aggiungendo: "Lo hanno umiliato e gli hanno negato il diritto alla difesa e alla vita. Maduro sei tu il responsabile". Martínez, 67 anni, è stato anche presidente di Citgo, filiale di Pdvsa negli Usa, ed è stato arrestato, secondo la Procura venezuelana, per presunta corruzione all'interno dell'ente petrolifero statale.