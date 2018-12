Usa: bimba migrante muore al confine

NEW YORK, 14 DIC - Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico. La bimba è morta per disidratazione e stanchezza. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che la bambina arrivava dal Guatemala. L'episodio è probabile che riaccenda le polemiche sul trattamento degli immigrati al confine, sempre più stipati in centri di accoglienza ormai allo stremo. Ma anche le critiche a Donald Trump per le sue politiche sull'immigrazione.