furto con scasso a casa Paul McCartney

LONDRA, 14 DIC - Ladri a casa di Paul McCartney. La sua villa nel quartiere londinese di St.John's Wood è stata svaligiata mentre il leggendario ex frontman dei Beatles era impegnato nella nuova tournée Freshen Up. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il furto con scasso - di cui è stata data notizia solo oggi - è avvenuto venerdì scorso e a nulla sono servite le alte mura e le telecamere a circuito chiuso che circondano la proprietà. Pattuglie della polizia, arrivate nel pomeriggio, hanno potuto solo accertare gli "evidenti segni d'effrazione". Lo sgradevole episodio - non il primo del genere - non ha tuttavia indotto sir Paul, 76 anni, a cancellare qualche giorno dopo il concerto nella sua Liverpool. Non è stato reso noto se la moglie Nancy Shevell o altri familiari fossero in casa al momento del furto.