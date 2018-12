SAN PAOLO Battisti: avvocato, è sparito da ieri 14/12/2018 - 15:00

Legale: 'Non riesco a contattarlo, non so dove sia'

SAN PAOLO, 14 DIC - Igor Sant'Anna Tamasauskas, avvocato di Cesare Battisti, ha detto oggi all'ANSA che non sa dove si trova il suo cliente e che sta cercando di mettersi in contatto con lui da ieri, quando è stato reso noto l'ordine di arresto spiccato contro l'ex terrorista da Luiz Fux magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano, senza alcun successo.