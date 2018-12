Uccide marito a coltellate mentre dorme

PALERMO, 15 DIC - Una donna ha ucciso il marito accoltellando mentre dormiva, nella loro casa di via Falsomiele. Il delitto è stato commesso la notte scorsa a Palermo. E' stata la 45enne a chiamare il 118 confessando l'uxoricidio. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro, però, che constatarne l'avvenuto decesso. L'omicidio sarebbe stato commesso per mettere fine ai continui litigi della coppia, che ha quattro figli: due erano in casa al momento del delitto, gli altri, più piccoli, erano da parenti. Il corpo dell'uomo è stato trasferito nella camera mortuaria all'ospedale Civico. La donna è stata fermata dalla polizia, intervenuta con personale delle Volanti e della Squadra mobile, e portata in Questura. Il delitto, ha spiegato la donna, sarebbe stato commesso per mettere fine a continui litigi della coppia. Sull'accaduto la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.