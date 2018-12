Domani autopsia salma Megalizzi

BOLZANO, 15 DIC - Domani sarà effettuata l'autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane trentino deceduto ieri dopo essere stato vittima dell'attentato a Strasburgo. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, deciso dalle autorità francesi, poi è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia. La data dei funerali non è stata ancora fissata, ma indicativamente potrebbero svolgersi a metà della prossima settimana. E' quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia.