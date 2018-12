Brexit: per 47% May 'è coraggiosa'

ROMA, 16 DIC - Una settimana difficile per la premier britannica Theresa May ma quasi la metà dell'elettorato nel Regno Unito - il 47% - la giudica comunque "coraggiosa e fedele ai suoi principi", stando ad un sondaggio condotto online da Opinium Research fra il 13 e il 14 dicembre, riferiscono media britannici. Si tratta della percentuale di approvazione più alta espressa per la leader Tory da quando è diventata primo ministro nel 2016 subentrando a David Cameron. Gli elettori non risultano però altrettanto soddisfatti del modo in cui May ha gestito il dossier Brexit, con il 53% che ha espresso disapprovazione a riguardo mentre soltanto il 28% si è detto favorevole al suo operato.