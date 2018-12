Germania: Amazon sciopera,rischio Natale

BERLINO, 17 DIC - Uno sciopero di Amazon, convocato la notte scorsa in due centri della Germania, mette a rischio la consegna dei pacchi di Natale. La mobilitazione riguarda per ora il centro di spedizione Lipsia, in Sassonia, dove il sindacato ha invitato a scioperare fino a Natale, e il centro di Werne, nel Nordreno-Westfalia, dove l'appello è ad astenersi dalle consegne fino a domani sera. "C'è effettivamente il rischio che i pacchi di Natale non arrivino in tempo", ha affermato una portavoce del colosso americano alla Dpa. La protesta, che avviene nell'ambito di una vertenza sul regolamento salariale e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, potrebbe inoltre estendersi e coinvolgere altri centri tedeschi.