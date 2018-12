Shock a Delhi, stuprata bimba di 3 anni

NEW DELHI, 17 DIC - L'India di nuovo sotto shock: a New Delhi una bimba di tre anni è stata stuprata nel condominio della sua casa e ora, ricoverata in ospedale, è in prognosi riservata. L'autore del brutale abuso è il custode dello stabile, fermato dalla polizia. Secondo recenti dati del governo, il 52% dei bambini indiani ha subito abusi: nel 2016 sono stati registrati 19.765 stupri su minori, ogni 155 minuti un bambino sotto i sedici anni subisce violenza, e ogni 13 ore uno sotto i dieci.