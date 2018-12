Usa: aumenta il numero dei senzatetto

NEW YORK, 17 DIC - Il numero dei senzatetto negli Usa è aumentato per il secondo anno consecutivo. Si tratta di una crescita limitata, pari allo 0,3%, secondo un rapporto diffuso in Congresso dal Dipartimento dell'edilizia e dello sviluppo urbano. Ma dopo sette anni di diminuzione l'inversione di tendenza è preoccupante, soprattutto considerato che in questo momento i salari sono in aumento e la disoccupazione e' ai minimi da mezzo secolo. "C'è una grave carenza di alloggi in affitto a prezzi accessibili nel paese", ha spiegato Barbara Poppe, che supervisionava la risposta federale alla questione dei senzatetto durante la presidenza di Barack Obama. Il problema riguarda soprattutto le aree metropolitane, dove il numero di nuovi alloggi è limitato e le costruzioni tendono ad essere molto costose. Come riporta il Wall Street Journal, infatti, quasi un quarto dei senzatetto degli Usa vive a New York e Los Angeles.