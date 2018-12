Prostitute in piazza a Bruxelles

BRUXELLES, 17 DIC - Una trentina di lavoratrici del sesso sono scese in piazza oggi a Bruxelles per denunciare il degrado delle loro condizioni di lavoro e per dire no alla violenza. Lo scrive il sito della radio televisione francofona (Rtbf) precisando che il corteo pacifico è partito dal quartiere europeo e che l'evento è stato organizzato in occasione della Giornata mondiale delle violenze fatte contro i lavoratori e le lavoratrici del sesso. "Questa marcia vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e i politici", ha spiegato Isabelle Jaramillo, coordinatrice di Espace P, associazione in difesa della categoria. "Bisognerebbe riconoscere uno statuto alle persone che esercitano il mestiere del sesso e lottare contro le violenze psicologiche, verbali e fisiche a cui sono soggette queste persone", ha aggiunto.