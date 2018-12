Battisti, polizia lo cerca a San Paolo

SAN PAOLO, 17 DIC - L'unità antiterrorista della Polizia federale brasiliana ha tentato oggi di arrestare Cesare Battisti in due località diverse di San Paolo, senza alcun successo finora. Lo ha reso noto la Globo attraverso il suo portale news, G1. Secondo G1, "la polizia federale si è presentata in due indirizzi che erano stati indicati come possibili nascondigli dell'italiano da denunce anonime". Battisti è considerato latitante dallo scorso venerdì, quando un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) ha ordinato il suo arresto. Successivamente, il presidente Michel Temer ha firmato il decreto in base al quale l'ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac) può essere estradato verso l'Italia, dove deve scontare l'ergastolo per la sua partecipazione in quattro omicidi.