Salma Megalizzi a Roma mercoledì

PARIGI, 17 DIC - La salma di Antonio Megalizzi, dopo le procedure legate all'autopsia in Francia, sarà a Roma nella giornata di mercoledì, anche se i tempi potrebbero essere anticipati a domani sera. Secondo quanto appreso dall'ANSA a Parigi, il rapporto a conclusione dell'autopsia dovrebbe essere pronto fra stasera e domani e appena il procuratore di Parigi darà il suo benestare, la salma del giornalista italiano ucciso al mercato di Natale di Strasburgo potrà partire per Roma. Nella capitale sarà brevemente a disposizione delle autorità italiane per poi essere trasferita a Trento, rispettando così il programma che prevedeva i funerali per giovedì. L'osservanza di questa tempistica, nel rispetto delle procedure della magistratura francese, è possibile grazie alla stretta collaborazione fra autorità italiane e francesi in queste ore allo scopo di accelerare quanto più possibile l'iter per alleviare le sofferenze della famiglia.