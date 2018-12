Francia, 'mercoledì nero' polizia

PARIGI, 17 DIC - "Chiudiamo i commissariati": con questo grido di battaglia, annunciato da un comunicato pubblicato oggi, il principale sindacato di polizia in Francia, Alliance, chiede ai suoi aderenti di proclamare una "giornata nera" in polizia mercoledì 19 dicembre, per protestare contro il progetto di finanziaria 2019. Il piano di protesta prevedrebbe uscite dei poliziotti "soltanto su chiamata": "i poliziotti sono invitati a rimanere nei commissariati e a rispondere soltanto alle chiamate urgenti", precisa il sindacato, che parla di "prima giornata d'azione". Alliance lamenta "un calo di 62 milioni di euro negli investimenti sulla polizia nazionale" nella finanziaria che deve essere votata giovedì dai deputati.