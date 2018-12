Battisti potrebbe aver lasciato Brasile

BRASILIA, 18 DIC - Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza Raúl Jungmann non esclude che Cesare Battisti, condannato in Italia per omicidio e ricercato per essere estradato, sia fuggito dal Brasile. Parlando alla radio CBN, Jungmann ha spiegato che questa ipotesi è fra quelle prese in considerazione dagli uomini della Polizia federale. Alla domanda dell'intervistatore sulla possibile fuga di Battisti, il ministro infatti ha ammesso: "E' una possibilità. Non so dire se alta, ma è una possibilità".