Russia: giro di vite anti-Navalny

MOSCA, 18 DIC - Il disegno di legge sulla responsabilità amministrativa per il coinvolgimento di minori in proteste non autorizzate - con pene fino a 15 giorni di arresto e una multa fino a 500mila rubli per gli 'incensurati' e fino a 30 giorni di arresto e una multa fino a 1 milione di rubli per i recidivi - ha passato la terza e ultima lettura nella Duma. Il provvedimento sembra fatto apposta per colpire l'oppositore Alexei Navalny, che riscuote un grande seguito proprio fra i giovanissimi. Stando alla legge, gli organizzatori di proteste non autorizzate saranno infatti ritenuti responsabili per la presenza dei minori alle proteste. Lo riporta Interfax. La legge ora passa al senato, di norma una pura formalità in caso di approvazione alla Duma. Segue la firma presidenziale.