Trump lancia primo spot per rielezione

WASHINGTON, 18 DIC - A poco più di un anno dall' inizio della campagna per le presidenziali 2020, Donald Trump sembra aver già lanciato il suo primo spot elettorale. Nel video, trasmesso dalla Cnn, appare il suo campaign manager Brad Parscale che elenca per un minuto i successi dell' amministrazione del tycoon e chiede agli spettatori di chiamare un numero verde e premere il numero uno per dire "grazie" al presidente. Sullo sfondo corrono varie immagini di Trump (anche con Melania) e di operai, tre dei quali lo ringraziano. Chiamando il numero, una voce chiede di lasciare il proprio nome e un messaggio di ringraziamento al tycoon. Trump ha già creato un quartier generale per la sua rielezione e ha cominciato a raccogliere fondi poco dopo il suo insediamento.