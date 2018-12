Gb lavora a piano B in caso di 'no deal'

ROMA, 18 DIC - Downing Street accelera e dà il via libera all'elaborazione di linee guida in caso si arrivi alla Brexit senza aver negoziato un accordo con i 27 dell'Ue. Un 'piano B' in caso di 'no deal' insomma, su cui il governo - incontratosi oggi - ha deciso alla fine di lavorare per arrivare pronto ad ogni evenienza, scrive la Bbc. Verrà inviato materiale informativo (140mila lettere scrive la Bbc) ad aziende ed esercizi commerciali con indicazioni su come agire in un simile scenario, parte di un battage informativo attraverso diversi canali, anche la tv.