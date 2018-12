Trump firma decreto per Space Command

WASHINGTON, 18 DIC - Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto per create lo Space Command, l'armata spaziale agli ordini del Pentagono per coordinare e pianificare operazioni militari nello spazio, per un costo complessivo che potrebbe arrivare a 800 milioni di dollari in 5 anni. L'obiettivo è anche quello di difendere il sistema di satelliti Usa da Cina e Russia, satelliti fondamentali per la navigazione, le comunicazioni e la sorveglianza.