Ordine di arresto per Grace Mugabe

ROMA, 19 DIC - E' stato emesso un ordine di arresto in Sudafrica per Grace Mugabe, con l'accusa di aver aggredito una modella nell'agosto del 2017. Lo riferisce la Bbc, citando la polizia locale. Il governo sudafricano era stato criticato per aver permesso all'ex first lady dello Zimbabwe di lasciare il paese nonostante le accuse di aggressione. Gabriella Engels aveva accusato Lady Mugabe di averla picchiata in una camera d'albergo a Johannesburg, mentre la moglie dell'ex dittatore aveva risposto di aver agito per autodifesa perché la ragazza era in pessime condizioni e l'aveva aggredita in una stanza in cui c'erano anche i suoi figli. Ancora non è chiaro se Cape Town premerà con le autorità dello Zimbabwe per l'estradizione di Grace Mugabe, la cui famiglia ha diverse proprietà in Sudafrica. La sospetta aggressione era avvenuta tre mesi prima del colpo di stato in Zimbabwe, che aveva costretto Robert Mugabe a dimettersi dopo 37 anni al potere.