Blitz anti-Isis, 17 arresti a Istanbul

ISTANBUL, 19 DIC - Blitz anti-Isis all'alba a Istanbul. Almeno 17 foreign fighters, sospettati di preparare "sensazionali azioni" terroristiche in Turchia, sono stati arrestati in operazioni condotte simultaneamente dalle unità antiterrorismo della polizia in 19 indirizzi di 11 distretti della metropoli sul Bosforo. Gli agenti hanno sequestrato anche materiale digitale e documenti riconducibili all'organizzazione jihadista. Lo riporta Anadolu.