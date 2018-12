Usa, ok Camera a bilancio, 5,7 mld muro

NEW YORK, 21 DIC - La Camera americana ha approvato un progetto di legge di bilancio che finanzia il governo fino agli inizi di febbraio e prevede lo stanziamento di 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico, così come richiesto da Donald Trump. Il provvedimento è stato approvato con 217 voti a favore e 185 contrari. La misura passa ora al Senato dove quasi sicuramente non sarà approvata perché ai repubblicani mancherebbero i 60 voti necessari al via libera. Questo aumenta le chance di uno shutdown del governo alla mezzanotte di venerdì.