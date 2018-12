Gaza: funerali 4 dimostranti uccisi ieri

(ANSAmed) - GAZA, 22 DIC - Si sono svolti oggi a Gaza i funerali dei quattro dimostranti rimasti uccisi dal fuoco dell'esercito israeliano durante incidenti verificatisi ieri lungo il confine nel contesto della cosiddetta 'Marcia del ritorno' organizzata da Hamas. L'ultimo è spirato stamani, per le ferite riportate ieri, in un ospedale di Gaza dove ieri erano stati ricoverati anche altri 40 feriti. In un elogio funebre il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha affermato che "questi nuovi martiri annunciano un nuovo periodo di insurrezione" mentre un altro dirigente politico di Hamas, Halil al-Haya, ha chiesto un intervento dei mediatori (fra cui Egitto ed Onu) affinché obblighino Israele a rispettare le intese raggiunte all'inizio di novembre relative all'imposizione di un periodo di calma sul confine.