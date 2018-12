Usa: Melania Trump a Mar-a-Lago

NEW YORK, 22 DIC - Il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca cerca di sbloccare l'impasse raggiungere un accordo per far finire lo shutdown. Ma la First Lady non gli fa compagnia: Melania Trump è a Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno, per le vacanze. Melania e il figlio Barron sono partiti ieri per continuare - riferisce una sua portavoce - la "lunga tradizione familiare" di trascorrere il Natale a Mar-a-Lago.